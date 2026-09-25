Блинчики будут эластичными, тоненькими и не будут рваться: вот что нужно добавить в тесто

Как приготовить тесто на блинчики: рецепт / © www.freepik.com/free-photo

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Тонкие блинчики часто рвутся именно в тот момент, когда их нужно перевернуть или завернуть с начинкой. Чтобы этого не происходило, опытные кулинары советуют добавить в тесто кукурузный крахмал. Он помогает сделать блины более тонкими, нежными и эластичными. Рецепты блинчиков с крахмалом действительно используют его именно для получения эластичной структуры, хорошо держащей начинку.

Сколько крахмала добавить в тесто

Для обычной порции теста достаточно заменить крахмалом часть муки. Например, для 500 мл молока возьмите 2 яйца, 120 г пшеничной муки, 40 г кукурузного крахмала, 1 столовую ложку сахара, щепотку соли и 1 столовую ложку масла.

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Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте молоко, затем постепенно введите просеянную муку и крахмал. В конце добавьте растительное масло. Тесто должно получиться достаточно жидким, чтобы легко растекаться по горячей сковороде.

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После затворения оставьте его на 20-30 минут. За это время сухие компоненты хорошо впитают жидкость, а структура теста стабилизируется.

Что еще добавить в тесто, чтобы блины не рвались

Если хочется получить ажурные и тоненькие блинчики, часть молока можно заменить крутым кипятком. Горячая вода частично заваривает крахмал в муке, благодаря чему тесто становится более однородным и послушным.

Например, после смешивания яиц, молока и сухих ингредиентов тонкой струйкой влейте около 100 мл кипятка, постоянно перемешивая тесто. Затем дайте ему постоять 15-20 минут.

Сковороду нужно хорошо разогреть, но не доводить до появления дыма. Наливайте небольшое количество теста и распределяйте его тонким слоем. Переворачивать блинчик лучше тогда, когда верх уже вскочил, а края стали легко отходить от сковороды.

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