Зеленський анонсував повернення декларування: кого торкнуться нові правила

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Українська влада продовжує виконувати свої зобов’язання перед міжнародними партнерами для забезпечення стабільного фінансування держави. Такі кроки є критично важливими для подолання суттєвого дефіциту державного бюджету в умовах війни.

Про нові законодавчі ініціативи повідомив президент Володимир Зеленський.

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Повернення декларування

Глава держави провів спеціальну нараду щодо подальших законодавчих кроків для посилення контролю за статками посадовців. Нове рішення стосуватиметься тих працівників правоохоронних органів, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях.

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«Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні», — наголосив президент.

Такий крок дозволить забезпечити реальний та ефективний контроль за майновим станом і способом життя представників силових структур. Це допоможе підвищити рівень довіри суспільства до правоохоронної системи країни.

«Кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам, допомагає стійкості України, нашій обороні», — пояснив Володимир Зеленський.

Масштабні перевірки посадовців

Президент також обговорив із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким необхідність проведення масштабних перевірок у центральних органах виконавчої влади. Цей процес охопить усіх керівників, включно з тими, хто обіймає посади у статусі виконувачів обов’язків.

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«У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників: призначених та виконувачів обов’язків», — зазначив глава держави.

Особлива увага під час перевірок буде приділена тим державним установам, де існують традиційно високі корупційні ризики. Йдеться насамперед про податкову службу, АРМА та різноманітні державні інспекції.

«Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики і вони високі», — підсумував політик.

Нагадаємо, Зеленський закликав Раду підтримати сім важливих законопроєктів. Нардепи мають їх розглянути вже цього тижня, щоб Україна змогла отримати мільярди доларів від партнерів.

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