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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
497
Час на прочитання
1 хв

Що з оком Володимира Шумка: гуморист шокував серйозною помилкою лікаря, яка спричинила травму

Володимир Шумко від народження не бачить на одне око. Шоумен розповів, через що це сталося.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Володимир Шумко

Володимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

Відомий український комік і ведучий Володимир Шумко шокував, як під час народження дістав серйозну травму.

Від народження шоумен не бачить на одне око. Виявляється, він зазнав серйозної травми. Коли у мами Володимира були пологи, лікар припустився помилки. Комік в інтерв’ю Маші Єфросиніній говорить, що медики неправильно його діставали. Це й спричинило серйозну травму та сліпоту на одне око.

«Це травма під час народження. Я не розумію, що думав лікар-акушер, коли діставав мене. По розмовах, то наче коли діставали, то травмували. Я кажу, що не знаю: чи він просто заплющив очі й кайфував, чи думав, що найкращий гравець з боулінгу в Черкаській області. Я не бачу на це око», — зізнався він.

Володимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

Володимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

У дитинстві Володимир Шумко через це носив спеціальні окуляри. Окрім того, він пригадує, що страждав від булінгу. Зараз гуморист залишив це все в минулому та навіть не цурається жартів на цю тему.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Інна Шевченко за кордоном опинилася у кареті швидкої допомоги. Знаменитість шокувала, як дістала серйозну травму ноги.

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