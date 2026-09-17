- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1894
- Час на прочитання
- 1 хв
«Дуже скоро все закінчиться»: Трамп ошелешив заявою про війну в Україні
Трамп згадав про особисту неприязнь між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією може завершитися найближчим часом.
Про це американський лідер сказав під час виступу в Північній Кароліні.
Трамп, коментуючи війну, згадав про особисту неприязнь між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
«Ці два лідери так сильно ненавидять одне одного. Ненависть — це дуже цікаво. Війна — це дуже цікаво. Саме ця війна спричиняє зростання цін на дизельне пальне, але все це дуже скоро закінчиться», — заявив Трамп.
Водночас, коли настане мир і яким чином його вдасться досягнути, Трамп не розповів.
Коли завершиться війна — останні прогнози
За прогнозом командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка, швидкого закінчення війни очікувати не варто. Він додав, що зараз Росія та Україна перебувають у періоді ескалації.
Такої ж думки колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог. Вів вважає, що Володимир Путін не планує зупиняти війну.