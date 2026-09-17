«Дуже скоро все закінчиться»: Трамп ошелешив заявою про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією може завершитися найближчим часом.

Про це американський лідер сказав під час виступу в Північній Кароліні.

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Трамп, коментуючи війну, згадав про особисту неприязнь між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

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«Ці два лідери так сильно ненавидять одне одного. Ненависть — це дуже цікаво. Війна — це дуже цікаво. Саме ця війна спричиняє зростання цін на дизельне пальне, але все це дуже скоро закінчиться», — заявив Трамп.

Водночас, коли настане мир і яким чином його вдасться досягнути, Трамп не розповів.

Коли завершиться війна — останні прогнози

За прогнозом командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка, швидкого закінчення війни очікувати не варто. Він додав, що зараз Росія та Україна перебувають у періоді ескалації.

Такої ж думки колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог. Вів вважає, що Володимир Путін не планує зупиняти війну.

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