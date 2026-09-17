"Україна може чекати гарних новин": Білецький розповів про таємну операцію "Вівальді"

Білецький / © ТСН

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Українські військові вже кілька місяців проводять на Донеччині операцію «Вівальді», про яку тривалий час не повідомляли публічно.

Про це в ефірі «1+1» заявиви командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, пише ТСН.ua.

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Він зазначив, що операція відбувається в умовах суворої інформаційної тиші, а її мета пов’язана зі створенням вигідніших рубежів для оборони.

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За словами командира, головним стратегічним завданням українських Сил оборони залишається оборона на Донецькому та Луганському напрямках.

«Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів. Ми воюємо, в першу чергу, за вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська», — пояснив Білецький.

Він також закликав очікувати подальшої інформації про перебіг операції, зазначивши, що Україна може «спокійно чекати гарних новин».

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Як стало відомо, українські сили проводять контрнаступальну операцію «Вівальді» на північ від Лимана, де вже зачистили близько 75 км² території та ще 10 км² деокупували. В ISW зазначають, що українські військові, ймовірно, досягли більших успіхів, ніж офіційно повідомлялося. Російські джерела ж дедалі частіше визнають погіршення ситуації для своїх військ. Аналітики також звернули увагу на заяви російських військових блогерів про втрати та проблеми командування РФ, а також на те, що українські успіхи можуть затримати російський наступ на Слов’янськ.

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Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донеччини, яка поки що триває в режимі інформаційної тиші. За словами Андрія Білецького, українські військові вже зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили Середнє. Під час першого етапу, за даними Білецького, російські війська зазнали значних втрат у живій силі, дронах, бронетехніці, артилерії та автомобільній техніці.

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