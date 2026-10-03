Смертельная угроза жизни: в МИД РФ цинично предостерегли иностранных дипломатов в Киеве

МИД России / © Associated Press

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МИД России предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине.

Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары», — отметили в ведомстве.

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В то же время, там предупредили дипломатов и иностранных граждан об опасности пребывания в Украине.

Удары по тылу: последние новости

Напомним, издание NYT писало, что Россия планирует использовать до 1 тысячи ракет, дронов и авиабомб, чтобы наносить удары по распределительным узлам возле украинских АЭС, также, по данным этого издания, отдельные планы РФ по Киеву, Одессе и Харькову.

Кроме того, Россия изменила подход к войне против Украины: вместо попытки добиться решающего перелома непосредственно на фронте Москва, похоже, сделала главную ставку на истощение украинской энергетики и экономики накануне зимы.

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