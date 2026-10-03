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Смертельная угроза жизни: в МИД РФ цинично предостерегли иностранных дипломатов в Киеве
Министерство иностранных дел РФ выступило с новыми циничными угрозами в адрес иностранных дипломатов и граждан, предостерегая их от пребывания на территории Украины.
МИД России предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине.
Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары», — отметили в ведомстве.
В то же время, там предупредили дипломатов и иностранных граждан об опасности пребывания в Украине.
Удары по тылу: последние новости
Напомним, издание NYT писало, что Россия планирует использовать до 1 тысячи ракет, дронов и авиабомб, чтобы наносить удары по распределительным узлам возле украинских АЭС, также, по данным этого издания, отдельные планы РФ по Киеву, Одессе и Харькову.
Кроме того, Россия изменила подход к войне против Украины: вместо попытки добиться решающего перелома непосредственно на фронте Москва, похоже, сделала главную ставку на истощение украинской энергетики и экономики накануне зимы.