Росія провокує посилення голоду в світі — Байден

Президент США Джо Байден засудив рішення Російської Федерації призупинити свою участь у так звані “зерновій угоді”, яка забезпечувала експорт з українських портів зерна та продовольства.

Як повідомляє Reuters, він назвав рішення росіян обурливим.

За словами Байдена, такий крок Росії посилить голод у світі.

"У тому, що росіяни роблять, немає жодних переваг. ООН уклала цю угоду, і на цьому все має закінчитися", - сказав американський президент журналістам, перебуваючи у своєму рідному штаті Делавер.

Як відомо, угода, яку укладено з Росією за участі ООН та Туреччини, дозволяє здійснювати зупинене російським вторгненням постачання зерна з України, яка є одним із найбільших у світі зернових експортерів.

Нагадаємо, 29 жовтня в Росії оприлюднили заяву про призупинення участі у “зерновій угоді”. Причиною цього рішення росіяни назвали вибухи у Севастопольській бухті, в яких Кремль звинувачує Україну та Велику Британію.

У МЗС і Офісі президента України назвали дії Москви “продовольчим шантажем”, наголосивши, що Росія виходить з угоди під фальшивим приводом.

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