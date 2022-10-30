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Литва пропонує військове вирішення кризи з експортом українського зерна

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Литва пропонує військове вирішення кризи з експортом українського зерна

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Країни Заходу повинні захистити експорт продовольства з українських портів, щоб обійти шантаж Росії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що після заяви Росії про призупинення своєї участі в "зерновій угоді", судна із українським зерном та продовольством  потрібно забезпечити військовим супроводом.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

Литовський міністр звинуватив президента РФ Путіна у порушенні угод та застосуванні шантажу.

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує угоди та шантажує всіх нас”, - заявив Ландсбергіс.

Він вважає, що країни Заходу повинні об’єднатися і спільними зусиллями відповісти на цей демарш Кремля.

“Якщо він [Путін] продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб захистити перевезення за допомогою військових супроводів. Давайте обійдемо шантаж", - написав міністр.

Нагадаємо, ввечері у суботу, 29 жовтня, міноборони та МЗС РФ оприлюднили заяви про призупинення участі у “зерновій угоді”. Причиною цього рішення росіяни назвали вибухи у Севастопольській бухті, в яких Кремль звинувачує Україну та Велику Британію. 

У Міністерстві закордонних справ і Офісі президента України назвали дії Москви “продовольчим шантажем”, наголосивши, що Росія виходить з угоди під фальшивим приводом.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1625
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