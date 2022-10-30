Литва пропонує військове вирішення кризи з експортом українського зерна

Країни Заходу повинні захистити експорт продовольства з українських портів, щоб обійти шантаж Росії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що після заяви Росії про призупинення своєї участі в "зерновій угоді", судна із українським зерном та продовольством потрібно забезпечити військовим супроводом.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

Литовський міністр звинуватив президента РФ Путіна у порушенні угод та застосуванні шантажу.

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує угоди та шантажує всіх нас”, - заявив Ландсбергіс.

Він вважає, що країни Заходу повинні об’єднатися і спільними зусиллями відповісти на цей демарш Кремля.

“Якщо він [Путін] продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб захистити перевезення за допомогою військових супроводів. Давайте обійдемо шантаж", - написав міністр.

Negotiating with Russia doesn't work. Putin breaks agreements and blackmails all of us.

If he continues to jeopardise Ukraine's grain exports, the free world must unite to safeguard shipping with military escorts. Let's bypass the blackmail. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) October 29, 2022

Нагадаємо, ввечері у суботу, 29 жовтня, міноборони та МЗС РФ оприлюднили заяви про призупинення участі у “зерновій угоді”. Причиною цього рішення росіяни назвали вибухи у Севастопольській бухті, в яких Кремль звинувачує Україну та Велику Британію.

У Міністерстві закордонних справ і Офісі президента України назвали дії Москви “продовольчим шантажем”, наголосивши, що Росія виходить з угоди під фальшивим приводом.

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