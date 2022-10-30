Литва пропонує військове вирішення кризи з експортом українського зерна

Країни Заходу повинні захистити експорт продовольства з українських портів, щоб обійти шантаж Росії.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що після заяви Росії про призупинення своєї участі в "зерновій угоді", судна із українським зерном та продовольством потрібно забезпечити військовим супроводом.
Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.
Литовський міністр звинуватив президента РФ Путіна у порушенні угод та застосуванні шантажу.
"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує угоди та шантажує всіх нас”, - заявив Ландсбергіс.
Він вважає, що країни Заходу повинні об’єднатися і спільними зусиллями відповісти на цей демарш Кремля.
“Якщо він [Путін] продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб захистити перевезення за допомогою військових супроводів. Давайте обійдемо шантаж", - написав міністр.
Negotiating with Russia doesn't work. Putin breaks agreements and blackmails all of us.— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) October 29, 2022
If he continues to jeopardise Ukraine's grain exports, the free world must unite to safeguard shipping with military escorts. Let's bypass the blackmail.
Нагадаємо, ввечері у суботу, 29 жовтня, міноборони та МЗС РФ оприлюднили заяви про призупинення участі у “зерновій угоді”. Причиною цього рішення росіяни назвали вибухи у Севастопольській бухті, в яких Кремль звинувачує Україну та Велику Британію.
У Міністерстві закордонних справ і Офісі президента України назвали дії Москви “продовольчим шантажем”, наголосивши, що Росія виходить з угоди під фальшивим приводом.
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