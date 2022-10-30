Литва предлагает военное разрешение кризиса с экспортом украинского зерна

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что после заявления России о приостановке своего участия в "зерновом соглашении", суда с украинским зерном и продовольствием следует обеспечить военным сопровождением.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Литовский министр обвинил президента РФ Путина в нарушении соглашений и применении шантажа.

"Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает соглашения и шантажирует всех нас", — заявил Ландсбергис.

Он считает, что страны Запада должны объединиться и совместными усилиями ответить на этот демарш Кремля.

“Если он [Путин] продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить перевозку с помощью военных сопровождений. Давайте обойдем шантаж", – написал министр.

Разговаривать с Россией не работает. Putin breaks agreements and blackmails все из нас.

Если они действуют на йопардисе Украину гранитные экспорты, свободный мир должен быть проведен в здравоохранении, служащих в military escorts. Let's bypass the blackmail. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) October 29, 2022

Напомним, вечером в субботу, 29 октября, минобороны и МИД РФ обнародовали заявления о приостановке участия в "зерновом соглашении". Причиной этого решения россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию.

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины назвали действия Москвы "продовольственным шантажом", подчеркнув, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

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