Украина не намерена прекращать работу "зернового коридора" — Мининфраструктуры

Министерство отмечает, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира.

Министерство инфраструктуры Украины отреагировало на выход России из "зернового соглашения", подчеркнув, что Украина продолжит работу "коридора".

Об этом написали на странице ведомства в Facebook.

"Хотим подчеркнуть, что реализация "Инициативы" носит исключительно гуманитарный характер. Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания "Инициативы"), 23 сентября — на порт "Одесса", а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру", – говорится в заявлении министерства.

По данным мининфраструктуры, с 1 августа, с момента выхода из украинского порта "Одесса" первого судна, было экспортировано более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов тонн – в страны Африки и Азии. В рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

"В то же время подчеркиваем, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – добавили в министерстве.

"Зерновая сделка"

В среду, 29 октября, Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение России о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в прошлом месяце, а также призвал международное сообщество отреагировать на действия РФ.

В июле "зерновое соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Соглашение называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и Россия .От турецкой стороны документ подписал министр обороны Хулуси Акар, от РФ — министр обороны Сергей Шойгу.