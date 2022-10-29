Миколенко помог "Эвертону" завоевать очко в матче с новичком АПЛ

Украинец выходил в стартовом составе "ирисок" в каждом поединке текущего чемпионата.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграл вничью с "Фулхэмом" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

Миколенко вышел в стартовом составе и пробыл на поле до финального свистка.

Отметим, что 23-летний воспитанник киевского "Динамо" с первых минут выходил на поле во всех 13 матчах "ирисок" в нынешнем сезоне АПЛ.

Сейчас "Эвертон" с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. "Фулхэм", которій является новичком сезона АПЛ-2022/23, с 19 баллами расположился на седьмой строчке.

В следующем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда будут принимать "Лестер", а "дачники" на выезде сразятся с "Манчестер Сити". Обе игры пройдут 5 ноября.

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