В районе Антоновского моста гремят взрывы (видео)

В районе Антоновского моста в Херсоне раздаются взрывы вечером 29 октября.

Об этом сообщают местные паблики.

"Предварительно в стороне Антоновского моста чувствуется благодатный запах хлопка", – говорится в сообщении одного из них.

Также сообщается о возможном "прилете" по переправе российских оккупантов, которую они организовали рядом с мостом.

Какая ситуация в Херсонской области

По данным британской разведки, последние действия российских войск в Херсонской области могут свидетельствовать об их подготовке к быстрому побегу.

В то же время в Страткоме ВСУ опубликовали свежие спутниковые фото, свидетельствующие о том, что захватчики забрали всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке.

В то же время в Новой Каховке россияне принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.

Операция по освобождению Херсона может продолжаться до конца ноября, прогнозирует глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Рашисты паникуют: в оккупированном Крыму снова слышали "хлопок"

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