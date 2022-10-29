В районе Антоновского моста гремят взрывы (видео)

Возможен "прилет" по переправе российских оккупантов.
В районе Антоновского моста в Херсоне раздаются взрывы вечером 29 октября.
Об этом сообщают местные паблики.
"Предварительно в стороне Антоновского моста чувствуется благодатный запах хлопка", – говорится в сообщении одного из них.
Также сообщается о возможном "прилете" по переправе российских оккупантов, которую они организовали рядом с мостом.
Какая ситуация в Херсонской области
По данным британской разведки, последние действия российских войск в Херсонской области могут свидетельствовать об их подготовке к быстрому побегу.
В то же время в Страткоме ВСУ опубликовали свежие спутниковые фото, свидетельствующие о том, что захватчики забрали всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке.
В то же время в Новой Каховке россияне принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.
Операция по освобождению Херсона может продолжаться до конца ноября, прогнозирует глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
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