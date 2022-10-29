В Минобороны Британии указали на признаки быстрого побега россиян из Херсона

Последние действия российских оккупационных войск в Херсонской области могут свидетельствовать об их подготовке к быстрому бегству.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

Так, в разведке напоминают, что сперва назначенный Россией гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что Россия незаконно похитила и вывезла из Херсона останки известного российского государственного деятеля князя Григория Потемкина, в XVIII веке оккупировавшего украинские территории.

Впоследствии предатель Сальдо сообщил, что из Херсона "выехали" более 70 тысяч человек. Эти факторы могут свидетельствовать о том, что Россия намерена уйти из Херсона.

Назначенный Россией гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что сейчас из Херсона "выехали" более 70 тысяч человек.

"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием Россией украинских земель в 18 веке и подчеркивает вес, который Путин почти наверняка придает воспринятому историческому оправданию вторжения. Это символическое удаление Потемкина и депортация гражданского населения, вероятно, опережает намерение России ускорить побег из Херсона", – говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Оккупанты начали делать первые намеки на свой побег более 10 дней назад. Так, 18 октября гуляйтер Владимир Сальдо объявил о так называемом перемещении гражданских на левый берег Днепра. Объяснял он это якобы "опасностью" затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что соответствующий "теракт" планируют ВСУ.

В тот же день российский генерал Сергей Суровикин, руководящий войной РФ против Украины, признал, что ситуация под Херсоном "непростая". Он предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Тем временем россияне усиливают группировку на правом берегу Херсона за счет мобилизованных.

В свою очередь, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ пытаются разработать несколько планов действий на юге Украины. По ее словам, оккупанты могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега – это тоже довольно красноречиво.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается превратить Херсонщину в зону отчуждения. Глава государства призвал жителей временно оккупированных районов помогать друг другу.

В то же время, по мнению президента Польши Анджея Дуды, ВСУ в ближайшее время могут освободить оккупированный российской армией Херсон.

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