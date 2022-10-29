В районі Антонівського мосту гримлять вибухи (відео)

Можливий "приліт" по переправі російських окупантів.
В районі Антонівського мосту в Херсоні лунають вибухи ввечері 29 жовтня.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
"Попередньо в стороні Антонівського мосту відчувається благодатний запах бавовни", – йдеться у повідомленні одного з них.
Також повідомляється по можливий "приліт" по переправі російських окупантів, яку вони організували поряд з мостом.
Яка ситуація на Херсонщині
За даними британської розвідки, останні дії російських військ на Херсонщині можуть свідчити про їхню підготовку до швидкої втечі.
Водночас у Страткомі ЗСУ опублікували свіжі супутникові фото, які свідчать про те, що загарбники загарбники забрали всю свою техніку з аеродрому в Чорнобаївці.
Водночас у Новій Каховці росіяни примусово евакуюють людей з узбережжя Дніпра.
Операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада, прогнозує очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
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