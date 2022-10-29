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В районі Антонівського мосту гримлять вибухи (відео)

Дата публікації
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В районі Антонівського мосту гримлять вибухи (відео)

Фото: Getty Images

Можливий "приліт" по переправі російських окупантів.

В районі Антонівського мосту в Херсоні лунають вибухи ввечері 29 жовтня. 

Про це повідомляють місцеві пабліки.

"Попередньо в стороні Антонівського мосту відчувається благодатний запах бавовни", – йдеться у повідомленні одного з них.

Також повідомляється по можливий "приліт" по переправі російських окупантів, яку вони організували поряд з мостом.

Яка ситуація на Херсонщині

За даними британської розвідки, останні дії російських військ на Херсонщині можуть свідчити про їхню підготовку до швидкої втечі.

Водночас у Страткомі ЗСУ опублікували свіжі супутникові фото, які свідчать про те, що загарбники загарбники забрали всю свою техніку з аеродрому в Чорнобаївці

Водночас у Новій Каховці росіяни примусово евакуюють людей з узбережжя Дніпра.

Операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада, прогнозує очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
14к
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