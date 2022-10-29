Жданов объяснил, может ли беспилотник взорваться от удара о землю после его сбития

Если же дрон взрывается в воздухе, то его обломки могут нанести вред людям.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что сбитый беспилотник может взорваться уже после удара о землю, но это зависит от расстояния до цели и места попадания в сам дрон.

Об этом Жданов рассказал в эфире своего YouTube-канала, отвечая на вопрос о том, может ли сдетонировать БПЛА от удара о землю после сбития.

"Да, к сожалению может. Все зависит от того, когда сбит беспилотник. Если он далеко от цели, он может не взорваться или сдетонировать в воздухе, если попали в головную часть. Если же он падает на землю, недалеко от той цели, в которую он летел, то взрыватель в его головной части может быть сведен в боевое состояние. Тогда – да. Тогда при ударе о землю этот взрыватель сработает и дрон взорвется", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что ситуация зависит именно от дальности, на которой находится дрон от цели, в которую он летит, и от того, куда попали в этот дрон.

"Если – в корпус или хвостовую часть, там где двигатель, то он может просто упасть. Если же попали в главную часть, то он может взорваться. При этом он взрывается в воздухе. Только падающие осколки могут нанести вред людям, если на кого они упадут", – рассказал Жданов.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности атак дронами со стороны российских войск. Также известно, что украинские силы ПВО сбили более 300 беспилотников Shahed-136 иранского производства.

Только в течение 27-28 октября российские оккупанты запустили по Украине более 30 дронов, из которых 23 были сбиты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Заметим, что в Украине в то же время испытывают новейший дрон "Шарк", который будет обнаруживать захватчиков.

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