Миколенко допоміг "Евертону" здобути очко в матчі з новачком АПЛ

Українець виходив у стартовому складі "ірисок" в кожному з поєдинків поточного чемпіонату.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграв унічию з "Фулгемом" у матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Миколенко вийшов у стартовому складі та пробув на полі до фінального свистка.

Зазначимо, що 23-річний вихованець київського "Динамо" з перших хвилин виходив на поле у всіх 13 матчах "ірисок" у нинішньому сезоні АПЛ.

Наразі "Евертон" з 14 очками посідає 12-те місце в турнірній таблиці. "Фулгем", який є новачком сезону АПЛ-2022/23, з 19 балами розташувався на сьомій сходинці.

У наступному турі підопічні Френка Лемпарда прийматимуть "Лестер", а "дачники" на виїзді битимуться з "Манчестер Сіті". Обидві гри відбудуться 5 листопада.

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