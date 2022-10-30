Россия провоцирует усиление голода в мире — Байден

Президент США Джо Байден осудил решение Российской Федерации приостановить свое участие в так называемом "зерновом соглашении", которое обеспечивало экспорт из украинских портов зерна и продовольствия.

Как сообщает Reuters, он назвал решение россиян возмутительным.

По словам Байдена, такой шаг России усугубит голод в мире.

"В том, что россияне делают, нет никаких преимуществ. ООН заключила это соглашение, и на этом все должно закончиться", — сказал американский президент журналистам, находясь в своем родном штате Делавер.

Как известно, соглашение, заключенное с Россией при участии ООН и Турции, позволяет осуществлять остановленные российским вторжением поставки зерна из Украины, которая является одним из крупнейших в мире зерновых экспортеров.

Напомним, 29 октября в России обнародовали заявление о приостановке участия в "зерновом соглашении". Причиной этого решения россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию.

В МИД и Офисе президента Украины назвали действия Москвы "продовольственным шантажом", подчеркнув, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

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