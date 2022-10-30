Польша готова помочь Украине с экспортом зерна

Польша и ЕС готовы помочь Украине после прекращения Россией действия "зернового коридора".

Польша совместно с Европейским Союзом готова помочь Украине с экспортом после того, как Россия объявила о приостановлении участия в "зерновом соглашении".

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Польши в Twitter.

"Решение России остановить Черноморскую зерновую инициативу является еще одним доказательством того, что Москва не желает придерживаться никаких международных договоренностей. Польша вместе со своими партнерами из ЕС готова и дальше работать над тем, чтобы помочь Украине и нуждающимся в транспортировке необходимых товаров", – говорится в сообщении.

Россия является решением для Black Sea Grain Initiative is yet another proof that Moscow not willing to uphold any international agreements.



Польша, вплоть до ее ЕС партнеров, stands ready to work further to help Ukraine and those in need to transport essential goods. — Ministery of Foreign Affairs ( Полтания MFA)

Россия остановила действие "зернового соглашения"

В субботу, 29 октября, Россия заявила, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе.

В ООН заявили, что ведут переговоры с российскими официальными лицами по поводу "зернового коридора".

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение России о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в прошлом месяце.

Президент США Джо Байден также осудил решение РФ приостановить свое участие в "зерновом соглашении".

В воскресенье, 30 октября, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из порта Украины не смогло выйти судно с пшеницей, предназначенной для жителей Эфиопии, из-за блокирования "зернового коридора" Россией.

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