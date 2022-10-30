Экспорт зерна из Украины приостановлен – министр инфраструктуры

В воскресенье, 30 октября, Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за действий России.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Судно IKARIA ANGEL с 40 000 тонн пшеницы должно было сегодня выйти из украинского порта. Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, которые находятся на грани голода. Но из-за блокирования "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", — говорится в сообщении.

Под @WFP @UN IKARIA АНГЕЛ loaded w/ 40 K тонны граната была соответствующая производить port today. Эти foodstuffs були intended for Ethiopians, что есть на verge of famine. Однако due to blockage of “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) Октябрь 30, 2022

Россия остановила действие "зернового соглашения"

В субботу, 29 октября, Россия заявила, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе.

В ООН заявили, что ведут переговоры с российскими официальными лицами по поводу "зернового коридора".

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение России о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в прошлом месяце.

Президент США Джо Байден также осудил решение РФ приостановить свое участие в "зерновом соглашении".

Читайте также: