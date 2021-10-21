Как праздновать Хэллоуин: декор, ритуалы, атрибутика

Хэллоуин – один из самых старых праздников практически в каждой стране. Пусть в некоторых он не приурочен к последнему дню октября, пусть у разных народов имеет свои особенности, но смысл один: считается, что именно в этот день, благодаря энергиям особой силы, два мира – физический и духовный – могут вступать в контакт.

Что могут получить от этого духи, можно только догадываться, людям же положено принять "гостей", продемонстрировать радость по поводу того, что они "заглянули на огонек" и, по возможности, задобрить. Верить или не верить в мистический день – личное дело каждого, но отказываться от возможности интересно провести время в любом случае не стоит.

Для чего украшать дом на Хэллоуин

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Празднование Хэллоуина подразумевает специфическое оформление дома и некоторой территории за его пределами (двора, если это частный дом, или хотя бы "вашей" части лестничной площадки, если квартира). В принципе, цель такого оформления – не "напугать" тех, кто осмелится подойти к вашей двери, а показать, что вы участвуете во всеобщем шоу, поэтому можно смело звонить или стучать – вы одарите "духов" горстью конфет.

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Не тыква, а фонарь Джека

Главный атрибут Хэллоуина – это, конечно тыква. Или, как ее называют в странах, где этот праздник вознесен чуть ли не до статуса официального, "фонарь Джека". История гласит, что был такой человек, душу которого после смерти не приняли ни в рай, ни в ад. Все, что дали неприкаянной душе, – огонек, чтобы согреваться в скитаниях. И чтобы огонь не погас, Джек поместил его в выдолбленную тыкву. Некоторые источники утверждают, что на самом деле это была репа, но тыква, согласитесь, выглядит куда интереснее.

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Осенью тыкву достать не проблема, выдолбить ее тоже большого труда не представит. Хотя сегодня на рынке в преддверии этого праздника можно купить настоящие шедевры тыквенной резьбы. Да и сувенирные магазины, держащие каждый праздник на учете, тоже предлагают интересные тыковки из разных материалов.

Конечно, если яркая тыква, даже с прорезанными в кожуре глазницами и зубами, красиво расположена на столике, это не вызывает никаких "мистических" чувств. Но установите ее на подоконнике или где-нибудь в глубине комнаты, зажгите свечу внутри, выключите свет… Ну, почувствовали прохладное дуновение призрачного ветерка?

Задобрить духов – на всякий случай

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Конечно, духи не едят конфет и вообще никаких сладостей. Мы даже не уверены, что духи существуют. Или что неправильные поступки, которые мы совершили в жизни, можно искупить парой шоколадок. Но, как говорится, на всякий случай конфетами запастись нужно. Хотя бы потому, что в урочный час в дверь могут постучаться разряженные в Касперов, пиратов и совершенно нестрашных скелетиков дети и закричать: "Откупись! Или заколдуем!". А то и: "Кошелек или жизнь?". Конечно, жизнь, и никакого колдовства! Спасибо, милые дети, что зашли и хотя бы попытались помочь задобрить неведомые силы.

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Кстати, во многих странах вот уже несколько лет в сборе пожертвований на Хэллоуин участвует детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Пожертвования переправляют в страны, где дети, в принципе, только эти хэллоуинские конфеты и видят. Кроме того, собирают денежные пожертвования. И, надо сказать, успешно: каждый Хэллоуин дает сбор более 150 млн долларов. Очень мудро. Во-первых, дети бедных стран получат помощь, во-вторых, наши дети не объедятся конфет до коликов в животах. А, в-третьих, такое "задабривание" – это уже серьезно. Ведь сказано же: даже одно доброе дело может искупить многое и многое.

Вечеринка с привидениями

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Вечеринка в честь Хэллоуина обязательно костюмированная. Согласитесь, побыть привидением, ведьмой, вампиром, человеком-пауком и т. д. – это интересно. Кроме того, без всех "положенных" атрибутов вечеринка просто теряет свой смысл. Поэтому, если празднество организовываете вы, позаботьтесь, чтобы приглашенные смогли окунуться в таинственную, "потустороннюю" атмосферу. В одиночку справиться будет сложно, поэтому подключите нескольких друзей. Возможно, вы захотите оформить "комнату страха" (по аналогу с аттракционной) или организовать "нашествие зомби", "вызвать" затмение, устроить светопредставление, в конце концов.

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На такой вечеринке будут кстати завывающая музыка, просмотр фильма ужасов (или его фрагментов), рассказы леденящих кровь историй. Возможно, в разгар праздника к вам в дом постучится "незнакомая" гадалка, раскладывающая руны судьбы, забредет колдун, "знающий" ритуалы. Очень интересно можно подготовить "спиритический сеанс".

А вообще, постарайтесь вспомнить мистические сериалы, которые вы смотрели, – идеи оттуда можно черпать и черпать.

Ольга Мариуц

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