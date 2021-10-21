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Як святкувати Геловін: декор, ритуали, атрибутика

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Як святкувати Геловін: декор, ритуали, атрибутика

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Геловін — одне з найстаріших свят практично в кожній країні. Нехай у деяких воно не приурочене до останнього дня жовтня, нехай у різних народів має свої особливості, але сенс один: вважається, що саме в цей день, завдяки енергії особливої сили, два світи — фізичний і духовний — можуть вступати в контакт.

Що можуть отримати від цього духи, можна тільки здогадуватися, людям же слід прийняти "гостей", продемонструвати радість з приводу того, що вони "зазирнули на вогник" і, за можливості, задобрити. Вірити чи не вірити в містичний день — особиста справа кожного, але відмовлятися від можливості цікаво провести час в будь-якому разі не варто.

Для чого прикрашати будинок на Геловін

© Getty Images
Getty Images

Святкування Геловіну має на увазі специфічне оформлення будинку та деякої території за його межами (двору, якщо це приватний будинок, або хоча б "вашої" частини сходового майданчика, якщо квартира). В принципі, мета такого оформлення — не "налякати" тих, хто наважиться підійти до ваших дверей, а показати, що ви берете участь у загальних шоу, тому можна сміливо телефонувати або стукати — ви обдаруєте "духів" жменею цукерок.

© Getty Images
Getty Images

Не гарбуз, а ліхтар Джека

Головний атрибут Геловіну — це, звичайно гарбуз. Або, як його називають у країнах, де це свято піднесене мало не до статусу офіційного, "ліхтар Джека". Історія свідчить, що була така людина, душу якої після смерті не прийняли ні в рай, ні в пекло. Все, що дали неприкаяній душі, — вогник, щоби зігріватися в поневіряннях. І щоб вогонь не згас, Джек помістив його у видовбані гарбузи. Деякі джерела стверджують, що насправді це була ріпа, але гарбуз, погодьтеся, має куди цікавіший вигляд.

© Getty Images
Getty Images

Восени гарбуз дістати не проблема, видовбати його теж великих труднощів не створить. Хоча сьогодні на ринку напередодні цього свята можна купити справжні шедеври гарбузового різьблення. Та й сувенірні магазини, які тримають кожне свято на обліку, теж пропонують цікаві гарбузики з різних матеріалів.

Звісно, якщо яскравий гарбуз, навіть із прорізаними в шкірці очницями та зубами, красиво розташовано на столику, це не викликає жодних "містичних" почуттів. Але встановіть його на підвіконні або десь у глибині кімнати, запаліть свічку всередині, вимкніть світло... Ну, відчули прохолодний подув примарного вітерця?

Задобрити духів — про всяк випадок

© Getty Images
Getty Images

Звичайно, духи не їдять цукерок і взагалі солодощів. Ми навіть не впевнені, що духи існують. Або що неправильні вчинки, які ми зробили в житті, можна спокутувати парою шоколадок. Але, як кажуть, про всяк випадок цукерками запастися потрібно. Хоча б тому, що в певний час у двері можуть постукати виряджені в Касперів, піратів і зовсім нестрашних скелетиків діти і закричати: "Відкупись! Або зачаклуємо!". А то й: "Гаманець чи життя?". Звісно, життя, і ніякого чаклунства! Спасибі, милі діти, що зайшли і хоча б спробували допомогти задобрити невідомі сили.

До речі, у багатьох країнах ось уже кілька років у зборі пожертвувань на Геловін бере участь дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Пожертви переправляють до країн, де діти, в принципі, тільки на Геловін цукерки й бачать. Крім того, збирають грошові пожертвування. І, варто сказати, успішно: кожен Геловін дає збір понад 150 млн доларів. Дуже мудро. По-перше, діти бідних країн отримають допомогу, по-друге, наші діти не об'їдять цукерок до кольок у животах. А, по-третє, таке "задобрювання" — це вже серйозно. Адже сказано ж: навіть одна добра справа може спокутувати багато.

Вечірка з привидами

© Getty Images
Getty Images

Вечірка на честь Геловіну обов'язково костюмована. Погодьтеся, побути привидом, відьмою, вампіром, людиною-павуком тощо — це цікаво. Крім того, без усіх "покладених" атрибутів вечірка просто втрачає свій сенс. Тому, якщо свято організовуєте ви, подбайте, щоб запрошені змогли зануритися в таємничу, "потойбічну" атмосферу. Поодинці справитися буде складно, тому підключіть кількох друзів. Можливо, ви захочете оформити "кімнату страху" (за аналогом атракціонної) або організувати "нашестя зомбі", "викликати" затьмарення, влаштувати "кінець світу", врешті-решт.

© Getty Images
Getty Images

На такій вечірці будуть до речі голосна музика, перегляд фільму жахів (або його фрагментів), розповіді жахливих історій. Можливо, в розпал свята до вас в будинок постукає "незнайома" ворожка, що розкладає руни долі, забреде чаклун, котрий "знає" ритуали. Дуже цікаво можна підготувати "спіритичний сеанс".

А взагалі, спробуйте згадати містичні серіали, які ви дивилися, — ідеї звідти можна черпати й черпати.

Ольга Маріуца

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