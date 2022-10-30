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Експорт зерна з України призупинено – міністр інфраструктури

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Експорт зерна з України призупинено – міністр інфраструктури

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Україна призупинила експорт зерна з морських портів.

У неділю, 30 жовтня, Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів через дії Росії. 

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. 

"Судно IKARIA ANGEL з 40 000 тонн пшениці мало сьогодні вийти з українського порту. Ця продукція була призначена для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", – йдеться у дописі.

Росія зупинила дію "зернової угоди"

У суботу, 29 жовтня, Росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі.

В ООН заявили, що ведуть переговори із російськими офіційними особами з приводу "зернового коридору".

Міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця.

Президент США Джо Байден також засудив рішення РФ призупинити свою участь у "зерновій угоді".

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