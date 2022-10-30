Вчені розгадали таємницю чарівних кіл Намібії

Вчені нарешті зрозуміли, як з'являються круглі ділянки землі, оточені травою, які то виникають, то зникають

Нове дослідження вчених показало, що, ймовірно, утворення кіл в пустелі Наміб все-таки пов'язане з тим, що тут дуже рідко та нерегулярно випадають дощі. Трава всередині таких кіл все ж таки з'являється на деякий час, а потім зникає. А трава на колі цих ділянок продовжує з’являтися.

Про це пише ScienceAlert.

Вчені вважають, що поява цих кіл пов'язана з тим, що ця трава має дуже довге коріння, щоб мати доступ до води. Але терміти не мають жодного відношення до появи цих кіл.

"В умовах пустелі трава самоорганізується таким чином, щоб мати більше шансів вижити. Вони утворюють таку чітку кругову концентрацію, щоб їхнє коріння могло дістати до води на великій глибині", — каже Гетцин, вчений.

Чарівні кола Намібії, або їх ще називають магічні кола, — це круглі ділянки землі, з травою, що росте на краях, діаметром від 2 до 10 метрів. Таких кіл у пустелі Наміб, біля африканської країни Намібія, налічуються мільйони.

Раніше стало відомо, що вчені розкрили секрет будівництва єгипетських пірамід у Гізі.

"Мій путівник. ОАЕ" — пустеля Аль-Ваді та стародавній форд Дая

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