Ученые разгадали тайну волшебных кругов Намибии

Ученые наконец-то поняли, как появляются круглые участки земли, окруженные травой, которые то появляются, то исчезают.

Новое исследование ученых показало, что, вероятно, образование кругов в пустыне Намиб все же связано с тем, что здесь очень редко и нерегулярно идут дожди. Трава внутри таких кругов появляется на время, а потом исчезает. А трава на кругу этих участков продолжает появляться.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые считают, что появление этих кругов связано с тем, что эта трава имеет очень длинные корни, чтобы иметь доступ к воде. Но термиты не имеют никакого отношения к появлению этих кругов.

"В условиях пустыни трава самоорганизуется таким образом, чтобы иметь больше шансов выжить. Они образуют такую четкую круговую концентрацию, чтобы их корни могли достать до воды на большой глубине", — говорит Гетцин, ученый.

Волшебные круги Намибии, или их еще называют магические круги, — это круглые участки земли, с растущей на краях травой диаметром от 2 до 10 метров. Таких кругов в пустыне Намиб, у африканской страны Намибия, насчитываются миллионы.

Ранее стало известно, что ученые раскрыли секрет строительства египетских пирамид в Гизе.

"Мой путеводитель. ОАЭ" — пустыня Аль-Вади и древний форд Дая

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