У ЗСУ прокоментували військову ситуацію на Херсонщині: "Ми робимо свою роботу"

На Херсонщині триває військова операція, умови і напрямки якої ЗСУ відмовляються розголошувати.

Російські окупанти переміщують озброєння та техніку в Херсонській області, однак частина ворожих військ все ще перебуває на правому березі Херсонщини.

Про це 10 листопада розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, вони відбуваються в певній частині. Вони (окупанти - ред.) переміщують озброєння, техніку й підрозділи, але при цьому ще залишаються сили і на правому березі. У будь-якому випадку наразі триває військова операція, умови і напрямки якої ми не розголошуємо, а робимо свою роботу", — зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що лінія фронту на півдні продовжує змінюватися під натиском українських сил, однак "поки що її коментувати недоречно".

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ прокоментував ситуацію з відходом окупантів з правого берега Херсонщини. Наразі у ЗСУ не можуть ні спростувати, ні підтвердити таку інформацію. Наступ українських захисників триває.

Читайте також: