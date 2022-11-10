Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ЗСУ прокоментували військову ситуацію на Херсонщині: "Ми робимо свою роботу"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
764
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ЗСУ прокоментували військову ситуацію на Херсонщині: "Ми робимо свою роботу"

Ілюстративне фото / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

На Херсонщині триває військова операція, умови і напрямки якої ЗСУ відмовляються розголошувати.

Російські окупанти переміщують озброєння та техніку в Херсонській області, однак частина ворожих військ все ще перебуває на правому березі Херсонщини.

Про це 10 листопада розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, вони відбуваються в певній частині. Вони (окупанти - ред.) переміщують озброєння, техніку й підрозділи, але при цьому ще залишаються сили і на правому березі. У будь-якому випадку наразі триває військова операція, умови і напрямки якої ми не розголошуємо, а робимо свою роботу", — зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що лінія фронту на півдні продовжує змінюватися під натиском українських сил, однак "поки що її коментувати недоречно".

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ прокоментував ситуацію з відходом окупантів з правого берега Херсонщини. Наразі у ЗСУ не можуть ні спростувати, ні підтвердити таку інформацію. Наступ українських захисників триває.

Читайте також:

"Жест доброї волі" з Херсона: окупанти відтягуються на лівий берег Дніпра

"Жест доброї волі" з Херсона: окупанти відтягуються на лівий берег Дніпра

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
764
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація