Пастка чи "жест доброї волі": що означає відхід окупантів з Херсона

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав командувачу окупаційної армії Сергію Суровікіну наказ про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра. Проте українська влада і військове командування не поспішають радіти і заявляють, що ознак масового відходу окупантів поки не видно.

ТСН.ua зібрав подробиці щодо можливого відступу військ РФ із Херсона.

Як відреагували влада і ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський застеріг українців від передчасних радощів і порадив бути більш стриманими.

"Ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок - це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст", - заявив Зеленський.

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У Збройних силах також не виявляють надмірного оптимізму з приводу заяв окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що за кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля українських військ.

"Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану. Так, на Херсонському напрямку від 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника становить до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом", - повідомив Залужний.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freeдом зазначила, що інформацію від окупантів потрібно сприймати критично - особливо ту, яку "так показово намагається внести до інформаційного простору окупаційна влада, військово-політичне керівництво країни-агресора".

"Противник публічно і дуже активно коментує чи не кожен свій крок. В умовах гібридної війни та інформаційного протистояння вони намагаються заповнити інформаційний простір зручними їм повідомленнями для того, щоб, з одного боку, підготувати виправдувальні собі наративи, а з іншого – щоб, можливо, дезорієнтувати місцеве населення і Сили оборони. Ми не відкидаємо провокацій, ми бачимо, що слова знову розходяться зі справою, продовжуємо оборонну операцію та контрнаступальні дії, які були заплановані. Просимо всіх дочекатися моменту, коли ми зможемо розкрити результати цієї операції. Те, що так навмисне нав'язується країною-окупантом, треба сприймати дуже критично", - зазначила Гуменюк.

Арестович: ЗСУ можуть знадобитися 2-3 тижні

Радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським блогером Марком Фейгіним висловив переконання, що ЗСУ незабаром зайдуть до Херсона, проте точний термін спрогнозувати не взявся.

"Єдине, що ми можемо констатувати - що рано чи пізно, погано чи добре, із втратами чи без, Херсон ми беремо найближчим часом. Важко сказати - це може бути 2-3 тижні, може бути 5-7 днів, можливо, більше. Залежить від такої кількості факторів, яку я не знаю на даний момент і мало хто знає і може прорахувати. Ми не знаємо задумів російського командування. Сил та засобів для того, щоб вести ар'єргардні бої та утримувати Херсон, їм вистачає", - зазначив радник ОПУ.

За його словами, поки що масової втечі окупантів на лівий берег Дніпра не спостерігається.

"Але це зрозуміло – греблі та мости не в тому стані, щоб через них масово валити. У них обмежена пропускна спроможність. Але повальна втеча через річку неможлива, хіба що уплав. Вони ведуть бойову роботу з виведення військ, а ми їх намагаємося "засмутити до неможливості" всіма силами", - розповів Арестович.

Радник ОПУ також спростував чутки про можливу домовленість між Україною та РФ щодо Херсона:

"Наші військові рухаються дуже повільно. Росіяни працюють артилерією, ми теж працюємо. Зараз, коли вони намагаються відходити, ми їх "накриваємо". Бо дехто уже говорить про "договорняк", але це неправда. Проте, на жаль, у нас немає багато важкого озброєння, щоб ще більше їх накривати і вони точно не змогли вийти. На жаль, більшість окупантів вийде живими з Херсонщини".

Відхід з Херсона - пастка?

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що окупанти в Херсоні "грабують і вивозять все, що можна вивезти, але вони не вивозять війська".

"Вони вивозять награбоване майно, яке вони намародерили. Це може свідчити про те, що в глибині душі вони розуміють - рано чи пізно Херсон впаде. Вони заздалегідь готуються, щоб потім не кидати все у паніці, повністю хочуть там зробити голу землю, вивезти все, що можна... Все це супроводжується інформаційною хвилею, що начебто вони залишають Херсон", - заявив він.

Жданов також не виключив для ЗСУ пастку в Херсоні після нібито "відходу" окупантів з міста.

"Я це називаю "операція під чужим прапором". Спецназ і десант (переодягнені в цивільну форму) роблять довготривалі вогневі точки в житлових масивах і будуть чинити опір. На камеру це буде все знято, що нібито цивільні люди чинять опір Збройним силам України", — припускає експерт.

"Ворог, зайнявши лівий берег Дніпра як оборонний плацдарм, за декілька місяців зрівняє Херсон із землею. Зробить жорстокіше, ніж із Маріуполем. Бо маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр, який лежить південною стороною вздовж берега Дніпра, він буде, як на долоні, в окупантів. Він ще довго буде зоною лиха. Херсон є у великій небезпеці", - попередив Бровді.

Він закликав місцевих якнайшвидше залишити місто. За його словами, "щойно останній російський солдат залишить Херсон, почнуться серйозні артилерійські дуелі".

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