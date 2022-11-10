ЗСУ звільнили Киселівку: невдовзі в Миколаєві з’явиться вода

У звільненій Киселівці розташований водогін, що забезпечує водою обласний центр.

ЗСУ звільнили від окупантів Киселівку на Миколаївщині, тож невдовзі в обласному центрі буде відновлене водопостачання.

Про це український нардеп Ігор Копитін повідомив у Мережі 10 листопада.

"Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо води. Киселівка – так-так, та сама, де водогін – під контролем України.Тож скоро у місто повернеться вода! Дякуємо ЗСУ!" – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що ЗСУ під час контрнаступу звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Зокрема, відомо про деокупацію Снігурівки, проте це має ще підтвердити Генштаб ЗСУ.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що влада вже готує гуманітарну допомогу для жителів звільнених територій області.

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