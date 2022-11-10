ВСУ освободили Киселевку: вскоре в Николаеве появится вода

В освобожденной Киселевке расположен водопровод, обеспечивающий водой областной центр.
ВСУ освободили от оккупантов Киселевку Николаевской области, поэтому вскоре в областном центре будет восстановлено водоснабжение.
Об этом украинский нардеп Игорь Копытин сообщил в Сети 10 ноября.
"Николаев… Есть очень хорошая новость по поводу воды. Киселевка – да-да, та самая, где водопровод – под контролем Украины. Так что скоро в город вернется вода! Спасибо ВСУ!" – говорится в заявлении.
Напомним, 10 ноября стало известно, что ВСУ во время контрнаступления освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей.
В частности, известно о деоккупации Снигиревки, однако это еще должен подтвердить Генштаб ВСУ.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что власти уже готовят гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий области.
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