Уся металургійна продукція РФ має потрапити під санкції – Юлія Свириденко

Про це під час зустрічі з міністром торгівлі США Джиною Раймондо наголосила перший віцепрем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко наголосила: стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті, і особливо це стосується металургів.

«Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти РФ і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитися під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках Росію. Також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС, і продовжити звільнення від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року) продукцію українського експорту», – зазначила перший віцепрем’єр.

Як відомо, ще у рамках четвертого пакету санкцій Євросоюз з 1 квітня 2022 року заборонив імпорт із Росії сталевих продуктів- прокату та труб. Восьмий пакет санкцій нібито розширює запроваджені раніше обмеження. Проте після аналізу ясно, що запроваджені санкції ніяк не вплинуть на експорт російської металопродукції: під заборону потрапили чорні метали та вироби з них, при цьому обмеження не стосуються чугуну та феросплавів. Крім того, нові обмеження на імпорт сталі набирають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів - з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року.

Раніше нардеп Михайло Цимбалюк закликав ЄС та США ввести повне ембарго на всі види металопродукції із РФ - адже саме ці позиції принесли країні-агресору $300 млрд валютного доходу минулого року, а це 63% загального експорту Росії. "Це грандіозний внесок у ВВП і держбюджет Росії, його здатність фінансувати подальшу мілітаризацію, військову агресію", - підкреслив депутат.