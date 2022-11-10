Вчера оккупанты изо всех сил убегали из Херсона и Снегиревки — МВА

Со вчерашнего дня с жителями Херсона нет связи, среди населения царит паника.

Местные власти сообщили, что в среду, 9 ноября, многие колонны российской техники вместе с оккупантами покидали Херсон и Снегиревку Николаевской области.

Об этом на брифинге сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

По ее словам, российские войска из Херсона двигались в направлении Антоновского моста. Какая ситуация в городе 10 ноября, чиновница не знает - со вчерашнего дня с жителями Херсона нет связи, среди населения царит паника.

Также Луговая добавила, что на значительной территории города нет электроснабжения и тепла. Та же ситуация – в ряде пригородных населенных пунктов. Не работает также котельная в районе Остров.

"Обратились на судостроительный завод, чтобы сделать эту подпитку водой из Днепра, но орки не позволили нашему специалисту осуществить эту процедуру. Поэтому ситуация угрожающая и в городе, в районе Острова, нет связи и света. Аналогичная ситуация в центре города", — рассказала Луговая.

Контрнаступление Сил обороны в Херсонской области

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, с начала октября до момента по состоянию на утро 10 ноября украинские войска освободили 41 населенный пункт в Херсонской области, а продвинулись в глубину обороны врага до 36,5 км, освобождены до 1381 кв. км территорий.

В течение 10 ноября был освобожден еще ряд населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. Однако официально об этом должны сообщить в Генштабе ВСУ.

Военные ВСУ предполагают, что руководство России может перебросить выходящие сейчас из Херсонщины свои войска в район Донбасса. Впрочем, считают, что у украинских защитников есть возможность предотвратить такие планы врага.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, сколько времени займет полное вытеснение россиян из Херсона.

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