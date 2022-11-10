"Ч": Ермак и Ким заинтриговали загадочными ребусами

В Сети решили, что Ким намекает на освобождение Чернобаевки, и уже с нетерпением ждут хороших новостей.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заинтриговал украинцев непонятными ребусами, в которых намекает на "хорошие новости". Какие именно, Ермак обещает сообщить впоследствии.
Об этом он написал в Телеграме.
Очевидно, глава ОП намекает на освобождение населенных пунктов Снигиревка, Бобровый Кут и Киселевка на юге.
А глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал у себя в телеграме пост с буквой "Ч". На фоне стремительного контрнаступления ВСУ на юге пользователи Сети предположили, что Ким намекает на деоккупацию знаменитой Чернобаевки под Херсоном.
Напомним, 10 ноября стало известно, что ВСУ во время контрнаступления освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей.
В соцсетях появилось видео, что ВСУ освободили от оккупантов город Снегиревка в Николаевской области.
Также ВСУ освободили от оккупантов Киселевку Николаевской области. Там расположен водопровод, который снабжает водой областной центр, поэтому скоро в Николаеве появится вода.
Вскоре стало известно о деоккупации сел Борозенское, Пятихатки и Кучерское в Херсонской области.
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