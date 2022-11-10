"Ч": Єрмак і Кім заінтригували загадковими ребусами

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заінтригував українців незрозумілими ребусами, в яких натякає на "хороші новини". Які саме, Єрмак обіцяє повідомити згодом.

Про це він написав у Телеграм.

Очевидно, голова ОП натякає на звільнення населених пункктів Снігурівка, Бобровий Кут та Киселівка на півдні.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував у себе в Телеграм пост з літерою "Ч". На тлі стрімкого контрнаступу ЗСУ на півдні користувачі Мережі припустили, що Кім натякає на деокупацію славнозвісної Чорнобаївки під Херсоном.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що ЗСУ під час контрнаступу звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

У соцмережах з'явилося відео, що ЗСУ звільнили від окупантів місто Снігурівка в Миколаївській області.

Також ЗСУ звільнили від окупантів Киселівку на Миколаївщині. Там розташований водогін, який забезпечує водою обласний центр, тому скоро в Миколаєві з'явиться вода.

Згодом стало відомо про деокупацію сіл Борозенське, П‘ятихатки і Кучерське на Херсонщині.

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