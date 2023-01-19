В Москве прихожанин устроил пожар на территории церкви

В ночь на 19 января на севере Москвы на территории храма Иоанна Кронштадтского произошел пожар. Пострадал один человек.

Об этом сообщают российские ОМП и Телеграмм-каналы.

По данным МЧС, горело двухэтажное деревянное сооружение. Возгорание удалось ликвидировать.

Baza пишет, что пожар в здании воскресной школы устроил прихожанин. Произошло это в ночь на 19 января, когда в храме закончили праздничные мероприятия, а настоятель храма уехал освящать купель. По словам охранника, на территории храма должны оставаться только два алтарника и сам охранник. Впрочем, в здании был обнаружен еще один мужчина. У него были обожженные руки. Его отправили в больницу.

Сотрудникам полиции он представился Артемием. Якобы в храм его пустил сам настоятель, а пожар начался потому, что в него разлился растворитель. Зачем ему нужна была эта смесь, мужчина объяснить не смог. Настоятель храма подтвердил, что видел мужчину несколько раз в службах, но утверждает, что не пускал его в здание.

В настоящее время рассматривают две версии происшествия: поджог и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в Москве у памятника Леси Украинцы неизвестные принесли цветы и детскую игрушку в память о погибших в Днепре. Впоследствии силовики начали хаотично задерживать людей.

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