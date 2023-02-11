Ученые раскрыли тайну древней мумии русалки

Исследователи из Университета науки и искусств Курасики в Японии раскрыли тайну маленькой мумии русалки, которая хранилася в храме Эндуин в Асакуте.

Об этом пишет KUSA.

Ученые установили, что нижняя часть чучела была сделана из рыбьего хвоста. Радиоуглеродный анализ показал, что мумия была создана в конце 19 века.

Находка исследователей из Университета Курасики отличается тем, что для верхней части чучела использовали бумагу, ткань и хлопок, что довольно необычно. В то же время чучело выглядит довольно реалистично, как и задумывали создатели фейка.

Ранее ученые обнаружили две 3000-летние мумии в позе эмбриона на Внешних Гебридских островах Шотландии.

А в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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