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Выступит в Гааге: Зеленский прибыл в Нидерланды

Выступит в Гааге: Зеленский прибыл в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: pixabay.com

В Нидерландах приземлился правительственный самолет, на борту которого предположительно находится президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды.

Об этом сообщает NOS.

Сегодня, 4 мая, у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Марком Рютте.

Это первый визит Зеленского в Нидерланды как президент Украины. По информации нидерландской телерадиовещательной корпорации, украинский лидер летел правительственным самолетом Нидерландов. Тем временем в МИДе страны пока не комментируют визит.

По информации источников NOS, Зеленский планирует выступить в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости".

Как известно, 4 мая в Амстердаме традиционно пройдет День памяти о жертвах Второй мировой войны, однако нет информации о выступлении Зеленского на мероприятии. Некоторые политики возмущены визитом Зеленского именно в этот день.

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