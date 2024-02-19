Ідеї стрижки "каскад" для різних типів волосся, що омолоджують та підходять для будь-якого волосся

Стрижка, яка молодить та підходить для будь-якого типу волосся та форми обличчя

Стрижка каскад є однією з найуніверсальніших стрижок, яка ідеально підходить для довгого, середнього та короткого волосс. Така стрижка коригує риси обличчя, приховує недоліки та підкреслює переваги жінки.

Основні переваги стрижки каскад

Ця стрижка створює ефект густого волосся, виглядає об'ємною, що дуже актуально для власниць тонкого, рідкого волосся.

Каскад підходить для будь-якої структури волосся. Це єдина стрижка, яка густе волосся робить більш слухняним, структурованим, а тонке — більш пишним і об'ємним.

Каскад підходить для будь-якого типу обличчя.

Не має значення хвилясте чи пряме волосся, каскад зробить його гарним.

Стрижка каскад не потребує частої корекції, його можна легко відростити в іншу зачіску.

Каскад дуже простий в укладанні та навіть без нього виглядатиме на всі 100.

Як виконується стрижка каскад

Стрижка каскад виконується таким чином, що пасма волосся стрижуться різною довжини, створюючи ефект об'єму та багатошаровості. Переходи при цьому повинні бути плавними. Найкоротше вистригається волосся на маківці, а найдовше - внизу в області потилиці.

Центральний фрагмент відтягується під кутом 90 градусів, інші просто підтягуються до нього і стрижуться в одній лінії. В результаті, виходять плавні переходи від короткого волосся до довшого.

Існують інші види стрижки каскад, де перехідні лінії можуть бути м'якшими і починатися не від самої верхівки, а значно нижче. А іноді переходи виконуються лише на кінчиках волосся.

Стрижка каскад на довге волосся

Каскад на довгому волоссі виглядає жіночно і романтично. Волосся стає більш слухняним, укладати його легко. А навіть якщо не має змоги це зробити — не біда, легка недбалість додасть родзинки та надасть молодшого вигляду.

Стрижка каскад на довге волосся

У тренді плавне оформлення шарів з лінії підборіддя та нижче, градація довжини з верхівки, вже не актуальна.

Каскад на довге волосся

Цікавим варіантом є асиметричний каскад, який можна робити як на довгому, так і на короткому волоссю.

Асиметричний каскад

Стрижка каскад на середнє волосся

Середня довжина волосся найпоширеніша серед жінок будь-якого віку. Це пов'язано з тим, що за таким волоссям легше доглядати, робити укладання і підтримувати в хорошому стані. Стрижка каскад надає природності та легкої недбалості образу.

Каскад на середнє волосся відмінно поєднується з фарбуванням шатуш, мелірування і балаяж. Всі ці типи фарбування надають натуральні світлі відблиски волоссям, внаслідок чого вони виглядають більш об'ємними та свіжими.

Каскад на середнє волосся

Укладати каскад на середнє волосся дуже легко: опускаєте голову вниз і сушіть волосся в такому стані, спрямовуючи тепле повітря від коріння до кінчиків.

Для жінок старше 40 років омолоджує варіант каскаду з чубчиком.

Каскад на середнє волосся

Стрижка каскад на коротке волосся

Каскад на коротке волосся є універсальною стрижкою, яка підходить будь-якому типу обличчя — круглому, овальному, квадратному, трикутному, а також будь-якому типу волосся — тонкому, густому, кучерявому. На короткому волоссі каскад стрижеться по всій довжині, таким чином створюється гарний об'єм зачіски.

Каскад на короткому волоссі достатньо просто підсушити та підняти в основі коренів.

Каскад на коротке волосся

Короткий каскад

Ефектно виглядав градуйований каскад. Він надає потрібного об'єму, оживляє тонке, виснажене волосся.

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