Смерть Навального: що кажуть у Путіна

Диктатор вже знає, що Навальний помер.

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про смерть Олексія Навального у колонії.

Як пишуть росЗМІ, про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Наскільки ми знаємо, Федеральна служба виконання покарань займається всіма перевірками, з'ясуванням. Це вже якихось не вимагає доручень, тому що вже на цей рахунок вже є зведення правил, якими ФСВП керується", - коротко сказав він.

Прессекретарка Навального Ярмиш заявила, що наразі немає підтверджень смерті, його адвокат вилітає до села Харп, де Навальний відбував покарання, написала вона в соцмережі Х.

Тим часом прихильники Навального анонсували масштабні безстрокові акції протесту в Вільнюсі, Ризі, Варшаві та Празі.

Що відомо наразі про смерть Навального

Раніше стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний після прогулянки в колонії відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши, повідомляє російська Федеральна служба виконання покарань (ФСИН).

Лікарі швидкої медичної допомоги констатували його смерть, зазначено в повідомленні.

"Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються", — йдеться у повідомленні відомства.

Навальний відбував термін у колонії особливого режиму у селищі Харп за полярним колом.

ФСИН повідомила, що направляє комісію до колонії, де помер Навальний.

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