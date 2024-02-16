Смерть Навального: что говорят у Путина

Диктатор уже знает, что Навальный умер.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального в колонии.

Как пишут росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, Федеральная служба исполнения наказаний занимается всеми проверками, выяснением. Это уже каких-то не требует поручений, потому что уже на этот счет уже есть свод правил, которыми ФСИН руководствуется", — коротко сказал он.

Пресс-секретарь Навального Ярмыш заявила, что пока нет подтверждений смерти, его адвокат вылетает в деревню Харп, где Навальный отбывал наказание, написала она в соцсети Х.

Тем временем сторонники Навального анонсировали масштабные бессрочные акции протеста в Вильнюсе, Риге, Варшаве и Праге.

Что известно сейчас о смерти Навального

Ранее стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный после прогулки в колонии почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть, отмечено в сообщении.

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", — говорится в сообщении ведомства.

Навальный отбывал срок в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом.

ФСИН сообщила, что направляет комиссию в колонию, где умер Навальный.

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