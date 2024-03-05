Шпионили по ВСУ: реальные тюремные сроки получили еще трое предателей

Все трое осужденных работали на военную разведку оккупационных группировок Южного военного округа ВС России.

Благодаря доказательной базе СБУ реальные сроки заключения получили еще трое предателей, которые в пользу России разведывали позиции ВСУ вблизи линии восточного фронта.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации спецслужбы, злоумышленники разведывали места временной дислокации передовых подразделений Сил обороны на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Они также пытались выявить пункты базирования ПВО и маршруты перемещения тяжелой бронетехники в Краматорске и на прифронтовой Днепропетровщине.

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Сотрудники СБУ задержали всех трех сообщников врага в результате спецопераций весной 2022 и осенью 2023 года.

По данным следствия, все трое осужденных – жители Донецкой и Луганской областей. Они работали на военную разведку оккупационных группировок Южного военного округа ВС России.

Что натворили сообщники врага

Один из злоумышленников был на прямой связи с командиром разведывательного подразделения 100-й отдельной мотострелковой бригады российских войск.

Другой злоумышленник переехал на Днепропетровщину, где отслеживал пункты базирования ПВО и перемещения украинских военных колонн в направлении передовой. Для сбора информации мужчина устроился экспедитором в торговой компании и под видом рабочих поездок разведывал местность.

Еще один приспешник врага был участником российской агентурной сети, которую СБУ нейтрализовала в марте 2022 года в Луганской области. В составе вражеской группы злоумышленник готовил отчеты оккупантам о дислокации подразделений украинских войск во время боев за Северодонецк.

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Суд признал злоумышленников виновными по трем уголовным статьям:

государственная измена;

предоставление вооруженным формированием страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ;

несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

Какие наказания получили злоумышленники

Одному из злоумышленников суд назначил семь лет заключения, учитывая его сотрудничество со следствием,

второму – 10 лет заключения,

третьему – 12 лет.

К слову, ранее реальный срок заключения получил соратник ликвидированного экс-нардепа-предателя Ильи Кивы. Он шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине.

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