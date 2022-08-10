"Кабаєва – це лише прикриття": російський опозиціонер про коханку Путіна

Путін і Кабаєва неодружені і навіть не пара.
Колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва не є коханкою чи дружиною диктатора Путіна, він також не є батьком її дітей.
Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів ексдепутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов.
"У будь-якому разі вважаю, що Кабаєва – це операція прикриття. Я маю дуже багато свідчень, що ніяка вона не дружина. І думаю, що діти, які в неї є, це не путінські діти. Вона виконує певне важливе завдання. Вони, певна річ, із Путіним, як кажуть, "добрі друзі", тобто вона грає роль цієї ширми і прикриття. Але спочатку інформацію про те, що вона його дружина, розганяв Кремль. Це я знаю абсолютно точно. Тому що я знаю людей, які це робили", – сказав він.
За словами бізнесмена, "легенда" про стосунки Путіна з Кабаєвою почала поширюватися 2008 року.
Тоді видавець газети "Московский комсомолец" Олександр Лебедєв написав про нібито підготовку весілля Путіна і Кабаєвої. На це вкрай негативно відреагував кремлівський диктатор і Лебедєв незабаром повідомив про закриття газети.
"Йому треба було списати інвестиції, які туди йшли. Це був неуспішний медійний проєкт. І це був дуже хороший привід", - сказав Пономарьов.
За даними бізнесмена, керував "розгоном цієї інформації", колишній речник першого президента РФ Бориса Єльцина Сергій Ястржембський.
"Йому після цього якраз дали виїхати. Він живе в Італії, одержує задоволення від життя. Але розгін інформації про Кабаєву – це був його великий проєкт, який він зробив перед від'їздом", – повідомив Пономарьов.
Нагадаємо, перед нападом на Україну Путін багато спілкувався з Юрієм Ковальчуком: що про нього відомо.
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