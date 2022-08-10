"Кабаева – это только прикрытие": российский оппозиционер о любовнице Путина

Путин и Кабаева неженаты и даже не пара.

Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева не любовница или жена диктатора Путина, он также не является отцом ее детей.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал экс-депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"В любом случае считаю, что Кабаева – это операция прикрытия. У меня очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, это не путинские дети. Она выполняет определенную важную задачу. Они, конечно, с Путиным, как говорится, "добрые друзья", то есть она играет роль этой ширмы и прикрытия. Но сначала информацию о том, что она его жена, разгонял Кремль. Это я знаю совершенно точно. Потому что я знаю людей, которые это делали", – сказал он.

По словам бизнесмена, "легенда" об отношениях Путина с Кабаевой начала распространяться в 2008 году.

Тогда издатель газеты "Московский комсомолец" Александр Лебедев написал о якобы подготовке свадьбы Путина и Кабаевой. На это очень негативно отреагировал кремлевский диктатор и Лебедев вскоре сообщил о закрытии газеты.

"Ему нужно было списать инвестиции, которые туда шли. Это был неуспешный медийный проект. И это был очень хороший повод", — сказал Пономарев.

По данным бизнесмена, руководил "разгоном этой информации", бывший пресс-секретарь первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Ястржембский.

"Ему после этого как раз дали уехать. Он живет в Италии, получает удовольствие от жизни. Но разгон информации о Кабаевой – это был его крупный проект, который он сделал перед отъездом", – сообщил Пономарев.

Напомним, перед нападением на Украину Путин много общался с Юрием Ковальчуком: что о нем известно.

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