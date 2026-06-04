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В карамельном жакете, джинсах и кроссовках: Елена Зеленская побывала на Николаевщине
Первая леди встретилась с двумя приемными семьями в Николаевской области.
Елена Зеленская посетила две большие приемные семьи на Николаевщине, которые живут в новых домах, построенных в рамках проекта Фонда первой леди «Адрес детства».
Фотографиями оттуда она поделилась в своем Telegram-канале.
«Приятно видеть, как эти дома становятся домом — местом безопасности, заботы и любви для детей, которые уже прошли через многие испытания.
Искренне благодарна нашим датским партнерам за поддержку этого проекта. Вместе помогаем детям находить самое важное — ощущение дома и уверенность в будущем», — написала первая леди.
Там жена президента предстала в стильном образе кэжуал. На ней был жакет карамельного оттенка с разноцветным платком-паше в нагрудном кармане, белый топ и темно-синие широкие джинсы.
Аутфит Зеленская дополнила белыми кроссовками. Волосы она собрала в низкий пучок, сделала нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами.
Напомним, Елена Зеленская в белом жакете и прической с локонами посетила Книжный Арсенал.