ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

В карамельном жакете, джинсах и кроссовках: Елена Зеленская побывала на Николаевщине

Первая леди встретилась с двумя приемными семьями в Николаевской области.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила две большие приемные семьи на Николаевщине, которые живут в новых домах, построенных в рамках проекта Фонда первой леди «Адрес детства».

Фотографиями оттуда она поделилась в своем Telegram-канале.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Приятно видеть, как эти дома становятся домом — местом безопасности, заботы и любви для детей, которые уже прошли через многие испытания.

Искренне благодарна нашим датским партнерам за поддержку этого проекта. Вместе помогаем детям находить самое важное — ощущение дома и уверенность в будущем», — написала первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там жена президента предстала в стильном образе кэжуал. На ней был жакет карамельного оттенка с разноцветным платком-паше в нагрудном кармане, белый топ и темно-синие широкие джинсы.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит Зеленская дополнила белыми кроссовками. Волосы она собрала в низкий пучок, сделала нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в белом жакете и прической с локонами посетила Книжный Арсенал.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
257
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie