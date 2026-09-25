Mars запускає платформу для адопції тварин: нове дослідження показало, що стримує майбутніх власників

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В опитуванні взяли участь понад 26 000 респондентів із 14 країн світу. Як показало дослідження, хоча 58% нинішніх власників чотирилапих купували або брали їх поза межами притулків, майже кожен третій (28%) висловив готовність прихистити тварину в майбутньому за умови належного супроводу та зрозумілих консультацій.

Головні перешкоди для адопції

Серед тих, хто замислюється про те, щоб узяти тварину з притулку, найбільше занепокоєння викликає саме відсутність передісторії. Зокрема, 33% опитаних турбує невідомий медичний стан тварини, 27% непокояться через можливі поведінкові травми чи особливості характеру, а ще 25% сумніваються в тому, чи порозуміється нова тварина з дітьми або іншими домашніми улюбленцями.

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Також дослідження підкреслює проблему харчування: 71% нових господарів одразу змінюють раціон тварини після виходу з притулку, нерідко не маючи достатньо знань для плавного переходу.

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«Адопція тварини — це відповідальний крок. Ми радимо новачкам дотримуватися правила „3-3-3“. Воно пояснює етапи звикання улюбленця до нової оселі: 3 дні — щоб зняти стрес і відчути безпеку; 3 тижні — щоб вибудувати режим і довіру; 3 місяці — щоб повністю звикнути до нового дому. А перехід на новий корм має тривати поступово, щонайменше 7-10 днів», — зазначає експерт з ветеринарії та харчування домашніх тварин Естер Бійсманс.

Радість адопції переважає труднощі

Попри труднощі адаптації, досвід тих, хто вже пройшов цей шлях, переважно позитивний. Найбільш зворушливими моментами власники називають те, як улюбленець нарешті розслабляється і відчуває безпеку в оселі (48%), а також момент, коли він стає повноцінним членом родини (41%).

«Люди мають щире бажання допомагати та брати тварин, але їм бракує практичних знань. Наше завдання — прибрати цю невпевненість завдяки чітким порадам та підтримці притулків», — підкреслює Ентоні Герріері, віцепрезидент підрозділу Pet Nutrition компанії Mars.

Освітня підтримка та допомога притулкам

Щоб знизити рівень тривожності у майбутніх господарів, було запущено міжнародний онлайн-ресурс Mars Adoption Hub . На платформі зібрані практичні поради на основі наукових досліджень Інституту Waltham: як підготувати оселю, адаптувати тварину в перші місяці та налагодити збалансоване харчування.

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Експертні матеріали є універсальними і доступними онлайн. Вони можуть стати зручним практичним орієнтиром для кожного українця, який сьогодні вирішує прихистити чотирилапого з місцевого притулку чи перетримки.

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