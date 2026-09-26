Три знака Зодиака, которым сегодня очень важно быть тактичными

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Необходимо отказаться от активных действий, нельзя допускать бестактности и бесцеремонности по отношению к окружающим.

Сегодня, 26 сентября, нарушать мировую гармонию не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно никого не обижать — необходимо быть тактичными

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Скорпион

Скорпионы способны на бестактность в ответ на чьи-либо недоброе слово или действия — первыми представители этого знака нападают не так уж и часто. Но сегодня им рекомендуется воздержаться от необходимой самообороны — они рискуют всерьез задеть обидевших их людей.

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Стрелец

Стрельцы бесцеремонны и нетактичны от рождения, хоть и проявляют эти качества не по злобе, а из-за присущей им бестолковости. Сегодня — во избежание такого рода неприятностей — представителем знака рекомендуется сначала думать и только потом говорить и, тем более, делать.

Рыбы

С Рыбами, хоть и являются главными мечтателями Зодиака шутки плохи: даже без малейшего на то повода они могут отпустить такое едкое, злое и нетактичное замечание, что оппонент еще долго будет приходить в себя. Сегодня им особенно важно воздержаться от нетактичных замечаний.

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