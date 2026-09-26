Астрологічний прогноз на 26 вересня

Сходи до небес / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успішними будуть лише дрібні справи, а щодо важливих і серйозних проєктів краще не братися.

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Символ дня: Сходи до небес.

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Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 7 .

Щасливий колір дня: білий, бузковий, аметистовий.

Щасливі камені дня: чароїт , шпінель, смарагд.

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За яку частину тіла відповідає: селезінка .

Хвороби дня: сьогоднізгортання крові погіршиться, тому слід утриматися від планових хірургічних операцій.

Харчування протягом дня: у раціоні необхідно дотримуватися збалансованості — переїдання та голодування однаково шкідливі.

Стрижка дня: сьогодні не найкращий день для стрижки — слід перенести візит до перукарні.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати урожай будь-яких — тих, що залишилися, — овочів і фруктів.

Магія та містика дня: можна очищати магічні інструменти від негативу, тримаючи їх під проточною водою.

Денні сни: на сни цієї ночі слід звернути особливу увагу: приємні сни свідчитимуть про те, що , душа людини кришталево чиста, і — навпаки.

Табу дня: не можна проявляти гнів та агресію.

Цитата дня: «Не бійся заздрісників — чорною тугою вони самі себе згублять» (Омар Хайям).

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