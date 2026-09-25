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"Лето" возвращается: Украину ждет значительное потепление — синоптики назвали точные даты и "градусы" (карта)
Антициклон принесет в Украину сухую и теплую погоду, однако ночью и утром температура воздуха будет низкой.
В субботу, 26 сентября, в Украине наступит настоящая «бабья осень» с сухой и солнечной погодой. В большинстве регионов будет переменная облачность без значительных осадков, а дневная температура поднимется до +16…+22 градусов выше нуля.
Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что «бабье лето» уже не за горами.
«Уже с самого начала — настоящее бабье лето, оно активно набирает обороты», — написала Диденко на своей странице в Facebook.
По её прогнозу, в эти выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха по Украине составит от +17 до +22 градусов тепла. Ночи будут значительно холоднее — столбики термометров будут показывать от +7 до +11 градусов тепла
Благодаря влиянию антициклона в Украине ожидается переменная облачность, мягкое осеннее солнце и утренние туманы. Как отмечает Диденко, небольшие дожди возможны лишь в субботу на западе и в воскресенье на востоке, однако они не испортят общей картины.
«Вся следующая неделя пройдет в тесном взаимодействии с солнцем и теплом», — сообщает Диденко.
По данным Украинского гидрометцентра, 26 сентября по стране ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. На юго-западе страны ночью и утром местами будет сохраняться туман.
Ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла. В Карпатах ночью будет от 0 до +5 градусов тепла, днем воздух в регионе прогреется до +8…+13 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киевской области и в городе Киеве 26 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов тепла.
Погода во Львове
Во Львовской области 26 сентября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщают в областном гидрометцентре. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман.
Будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться в пределах от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +20 градусов тепла.
Во Львове ночью будет от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 26 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в области будет колебаться в пределах:
ночью от +5 до +10 градусов тепла;
днём от +17 до +22 градусов тепла.
В городе Днепр ожидается:
ночью от +8 до +10 градусов тепла;
днём от +18 до +20 градусов тепла.
Погода в Харькове
В Харьковской области 26 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть из восточной четверти со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла.
В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+10 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов тепла.
Погода в Одессе
В Одесской области 26 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью в области будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов тепла. В Одессе температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов тепла.
Температура морской воды составит около +18…+19 градусов тепла.
Напомним, что синоптики предсказали, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине.
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