Осенний лес / иллюстративное фото / © pixabay.com

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В субботу, 26 сентября, в Украине наступит настоящая «бабья осень» с сухой и солнечной погодой. В большинстве регионов будет переменная облачность без значительных осадков, а дневная температура поднимется до +16…+22 градусов выше нуля.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что «бабье лето» уже не за горами.

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«Уже с самого начала — настоящее бабье лето, оно активно набирает обороты», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

По её прогнозу, в эти выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха по Украине составит от +17 до +22 градусов тепла. Ночи будут значительно холоднее — столбики термометров будут показывать от +7 до +11 градусов тепла

Благодаря влиянию антициклона в Украине ожидается переменная облачность, мягкое осеннее солнце и утренние туманы. Как отмечает Диденко, небольшие дожди возможны лишь в субботу на западе и в воскресенье на востоке, однако они не испортят общей картины.

«Вся следующая неделя пройдет в тесном взаимодействии с солнцем и теплом», — сообщает Диденко.

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По данным Украинского гидрометцентра, 26 сентября по стране ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. На юго-западе страны ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла. В Карпатах ночью будет от 0 до +5 градусов тепла, днем воздух в регионе прогреется до +8…+13 градусов тепла.

Погода в Украине 26 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 26 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 26 сентября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщают в областном гидрометцентре. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться в пределах от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +20 градусов тепла.

Во Львове ночью будет от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 26 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться в пределах:

ночью от +5 до +10 градусов тепла;

днём от +17 до +22 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +8 до +10 градусов тепла;

днём от +18 до +20 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 26 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть из восточной четверти со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+10 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 26 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью в области будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов тепла. В Одессе температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов тепла.

Температура морской воды составит около +18…+19 градусов тепла.

Напомним, что синоптики предсказали, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине.

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