Ozempic / © Associated Press

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На компании Eli Lilly и Novo Nordisk массово подают в суд пациенты, принимавшие популярные лекарства для похудения и диабета, в частности Ozempic, Wegovy, Zepbound, Mounjaro и Trulicity. Люди утверждают, что из-за этих препаратов полностью потеряли зрение, а производители не предупредили их о таком риске.

Об этом сообщает издание USA TODAY.

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В чем обвиняют фармпроизводителей

Всего в американские суды уже подали тысячи жалоб против производителей этого лекарства. По меньшей мере, 4 000 исков объединили в большие дела из-за тяжелых побочных эффектов — в частности, болезни желудка и полной потери зрения.

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Большинство новых исков касаются редкой болезни — неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION), которая приводит к слепоте. Люди утверждают, что компании знали об этом риске, но не добавили предупреждения на упаковку лекарств в США.

«Усилия ответчиков по сокрытию (или минимизации) рисков, связанных с приемом их препаратов, имели целью создать впечатление, что это „волшебные таблетки“, которые помогают человеку похудеть», — говорится в одном из исков, поданных против Eli Lilly в суд штата Пенсильвания.

Издание USA TODAY приводит пример 63-летнего мужчины, которому в 2023 году назначили Ozempic от диабета. Через четыре месяца приема лекарства он перестал видеть на один глаз, а осенью 2024 года полностью ослеп. Из-за потери зрения мужчина был вынужден уволиться с работы, отказаться от права водить транспорт и отменить все запланированные на пенсию путешествия.

Что такое NAION и связан ли он с препаратами GLP-1

По данным Клиники Кливленда, NAION — это состояние, которое вызывает внезапную потерю зрения на одном или обоих глазах из-за нарушения кровотока к зрительному нерву. Его также называют «инсульком глаза». Заболевание редко и чаще всего встречается у людей в возрасте от 50 лет.

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Ученые до сих пор не единого мнения и не доказали, что препараты GLP-1 непосредственно вызывают эту болезнь глаз. Отдельные исследования 2024 и 2025 годов показывают только возможную связь между приемом лекарства и ухудшением зрения, но не доказывают прямой причины, тогда как другие научные труды вообще не выявили никакого влияния этих препаратов на зрение.

Маркировка лекарств в мире и позиция компаний

Несмотря на отсутствие окончательных доказательств, компания Novo Nordisk добавила в инструкции Wegovy и Ozempic в Европе, Великобритании, Дании и Австралии предупреждение, что лекарство может вызывать эту болезнь глаз по меньшей мере у одного из 10 тысяч пациентов.

В США такой оговорки на упаковках нет, ведь Американская академия офтальмологии заявила о нехватке данных для массового предупреждения, хотя и посоветовала врачам с пациентами вместе взвешивать все риски.

«Обзор имеющихся данных не установил, что семаглутид вызывает NAION, только потенциальная связь между ними… общий риск NAION остается низким», — отмечается в официальном прессрелизе AAO.

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В судебных документах фармацевтические компании отмечают, что больные диабетом сами по себе имеют более высокий риск возникновения проблем со зрением. Производители отмечают, что безопасность этого лекарства доказана сотнями испытаний и почти 20 годами использования, а все известные риски четко указаны в инструкциях, которые американский регулятор проверял и утверждал более 40 раз.

Напомним, перерыв в приеме препаратов GLP-1 может сказаться не только на весе. Ученые выяснили, что у людей с диабетом 2 типа после прекращения такой терапии постепенно ослабевала и сердечно-сосудистая защита.

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