Прекращение приема Оземпика может повысить риск инфаркта и инсульта / © Associated Press

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Перерыв в приеме препаратов GLP-1 может сказаться не только на весе. Учёные выяснили, что у людей с диабетом 2 типа после прекращения такой терапии постепенно ослабевала и сердечно-сосудистая защита.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает издание Science Daily.

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К этому классу препаратов относятся средства на основе семаглутида и тирзепатида, в частности Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound.

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В центре внимания исследователей оказались 333 687 ветеранов США, страдающих диабетом 2 типа. За состоянием участников наблюдали в течение трех лет, а информацию о том, продолжали ли они лечение GLP-1, обновляли каждые шесть месяцев.

Всего 132 551 участник принимал препараты GLP-1. Еще 201 136 пациентов лечились препаратами сульфонилмочевины — другим классом лекарств от диабета. Именно с этой группой ученые сравнивали результаты.

За три года более четверти пациентов, начавших принимать GLP-1, полностью отказались от терапии. Еще около 23% сделали перерыв как минимум на полгода, но позже возобновили лечение.

Наиболее заметную разницу исследователи обнаружили среди тех, кто продолжал терапию без перерывов в течение всех трёх лет. У них риск инфаркта, инсульта или смерти был на 18% ниже, чем в группе, принимавшей препараты сульфонилмочевины.

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В практическом выражении это означало примерно на четыре случая серьезных сердечно-сосудистых событий меньше на каждые 100 человек за три года.

При этом чем раньше пациенты прекращали терапию GLP-1, тем менее заметной оставалась её польза до окончания наблюдения.

Например, среди тех, кто прекратил прием препаратов после двух лет лечения, риск сердечно-сосудистых событий оставался ниже примерно на 7%. Если терапия длилась два с половиной года, разница составляла 15%.

У пациентов, отказавшихся от лечения раньше, чем через полтора года после его начала, исследователи уже не обнаружили значимого снижения сердечно-сосудистого риска по сравнению с группой, принимавшей сульфонилмочевину.

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Отдельно ученые проанализировали, что происходило после временных перерывов. У людей, которые непрерывно принимали GLP-1 в течение трех лет, риск был ниже на 18%. Среди тех, кто делал перерыв, а затем возобновлял лечение, среднее снижение составляло уже 12%.

Даже шестимесячный перерыв имел значение. По сравнению с постоянным приемом препаратов такая пауза была связана с увеличением риска серьезных сердечно-сосудистых событий на 4–8%.

Разница становилась ещё более заметной после более длительного перерыва в лечении. Если человек не принимал GLP-1 в течение года, риск был на 14% выше, чем у пациентов, не прекращавших лечение. После двухлетнего перерыва разница достигала 22%.

Старший автор работы, клинический эпидемиолог Зияд Аль-Али, пояснил, что после отказа от терапии изменения не ограничиваются возвращением веса. По его словам, могут вновь повыситься артериальное давление, уровень холестерина и показатели воспаления.

Исследователи также проверили, что происходило после возобновления приема препаратов. Возвращение к терапии помогало восстановить часть сердечно-сосудистой защиты, однако не всегда позволяло вернуть её до уровня, характерного для непрерывного лечения.

По словам Аль-Али, польза для сердца накапливалась постепенно в ходе терапии, но после её прекращения могла утрачиваться значительно быстрее. У части участников даже одного года без препарата было достаточно, чтобы свести на нет эффект, который формировался в течение более длительного периода.

Авторы работы отмечают, что результаты указывают на важность непрерывного лечения для пациентов, которым препараты GLP-1 назначаются по медицинским показаниям. Они также обращают внимание на необходимость контроля побочных эффектов, стоимости терапии и других причин, по которым люди могут прекращать прием лекарств.

В то же время исследование было наблюдательным и охватывало ветеранов США с диабетом 2 типа. Поэтому полученные данные показывают связь между прекращением терапии и изменением сердечно-сосудистого риска, но не доказывают прямой причинно-следственной связи.

Что известно о побочных эффектах «Оземпика»

Ранее учёные выявили ещё один возможный побочный эффект препаратов GLP-1, в частности «Оземпика». Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме, проанализировав данные 170 медицинских центров, установили, что у пациентов с диабетом 2 типа, принимавших такие препараты, чаще фиксировались нарушения вкуса и обоняния.

В то же время учёные из Пенсильванского университета сообщили об ещё одном потенциальном риске, связанном с препаратами для похудения группы GLP-1. По результатам исследования, их применение может быть связано с повышенным риском нарушений опорно-двигательного аппарата, в частности остеопороза, а также травм и разрывов сухожилий.

Кроме того, некоторые люди после стремительного похудения на препаратах GLP-1 вдруг начинают слишком отчётливо слышать собственный голос, дыхание или сердцебиение, а иногда даже движение глаз.

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