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Россия ударила по Трипольской ТЭС: первые подробности о последствиях атаки (фото)
Трипольская ТЭС вновь подверглась российскому удару — повреждено генерирующее оборудование.
Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. Удар пришелся на генерирующее оборудование станции.
Об этом сообщили в ПАО «Центрэнерго».
В настоящее время специалисты должны оценить состояние поврежденного оборудования и определить дальнейшие действия. По словам генерального директора компании Сергея Исаченко, к восстановлению энергосистемы смогут приступить, как только это позволит ситуация с безопасностью.
«Сейчас наша первоочередная задача — оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать», — отметил Исаченко.
В «Центрэнерго» отметили, что в настоящее время не будут раскрывать других подробностей о последствиях российской атаки из соображений безопасности.
«Враг целенаправленно наносит удары по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим», — говорится в сообщении.
Энергетическое перемирие — последние новости
Напомним, издание The Atlantic отмечало, что в октябре американцы планируют организовать в Абу-Даби трехстороннюю встречу представителей США, Украины и России по вопросу о прекращении ударов по энергетическим объектам, а при посредничестве Египта готовится соглашение о безопасности судоходства в Чёрном море.
Однако, как отмечает издание Kyiv Independent со ссылкой на осведомленных о ситуации источников, президент США Дональд Трамп в частных беседах скептически оценивает шансы на то, что президент России Владимир Путин согласится на взаимное с Украиной прекращение атак на энергетическую инфраструктуру перед зимой.
В то же время министр энергетики Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Россия подготовила подробные планы зимних атак на украинские электростанции, системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации. По его словам, Украина уже располагает этими документами и готовится к обороне.