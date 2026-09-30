Россия ударила по Трипольской ТЭС: первые подробности о последствиях атаки (фото)

Россия нанесла удар по Трипольской ТЭС / © Центрэнерго

Реклама

Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. Удар пришелся на генерирующее оборудование станции.

Об этом сообщили в ПАО «Центрэнерго».

Реклама

В настоящее время специалисты должны оценить состояние поврежденного оборудования и определить дальнейшие действия. По словам генерального директора компании Сергея Исаченко, к восстановлению энергосистемы смогут приступить, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Реклама

«Сейчас наша первоочередная задача — оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать», — отметил Исаченко.

В «Центрэнерго» отметили, что в настоящее время не будут раскрывать других подробностей о последствиях российской атаки из соображений безопасности.

«Враг целенаправленно наносит удары по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим», — говорится в сообщении.

Россия нанесла удар по Трипольской ТЭС / © Центрэнерго

Энергетическое перемирие — последние новости

Напомним, издание The Atlantic отмечало, что в октябре американцы планируют организовать в Абу-Даби трехстороннюю встречу представителей США, Украины и России по вопросу о прекращении ударов по энергетическим объектам, а при посредничестве Египта готовится соглашение о безопасности судоходства в Чёрном море.

Реклама

Однако, как отмечает издание Kyiv Independent со ссылкой на осведомленных о ситуации источников, президент США Дональд Трамп в частных беседах скептически оценивает шансы на то, что президент России Владимир Путин согласится на взаимное с Украиной прекращение атак на энергетическую инфраструктуру перед зимой.

В то же время министр энергетики Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Россия подготовила подробные планы зимних атак на украинские электростанции, системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации. По его словам, Украина уже располагает этими документами и готовится к обороне.

Новости партнеров