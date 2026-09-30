Одна из стран НАТО готова наносить удары вглубь территории России

Истребитель Gripen / © Associated Press

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Швеция разработала новую концепцию ведения воздушной войны, которая предусматривает не только защиту собственной территории, но и нанесение ударов по военным целям противника в глубине его территории. Речь идет, в частности, об отказе от оборонительной войны в случае нападения России.

Об этом заявил начальник Центра ведения воздушной войны ВВС Швеции полковник Карл Бергквист, которого цитирует шведское издание Aftonbladet.

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По его словам, в случае нападения со стороны России Швеция не намерена ограничиваться оборонительными действиями. «Нападение должно дорого обойтись», — заявил Бергквист.

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В то же время он подчеркнул, что речь не идет о превентивных ударах. Цель новой концепции — сдерживание потенциального агрессора, который должен понимать, что в случае войны боевые действия не ограничатся только территорией Швеции.

В Швеции учли опыт Украины

Одним из факторов, повлиявших на пересмотр подходов к ведению боевых действий шведскими ВВС, стал опыт полномасштабной войны России против Украины. В Стокгольме исходят из того, что крайне важно не допустить, чтобы противник получил преимущество в воздухе.

Шведские ВВС уже отрабатывают тактику быстрого перебазирования и рассредоточения авиации, чтобы затруднить её уничтожение во время ударов противника. Теперь в эту модель планируют добавить возможность наносить удары по военным объектам на территории агрессора.

Речь идет, в частности, о нанесении ударов по логистическим узлам, штабам и авиабазам. По оценке шведских военных, такие удары могут затруднить или замедлить проведение противником военной операции уже на её начальном этапе.

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Gripen могут получить ракеты большой дальности

Одним из ключевых элементов новой концепции должна стать интеграция крылатых ракет Taurus KEPD 350 с истребителями JAS 39 Gripen.

Эти ракеты имеют дальность более 500 км и способны лететь на чрезвычайно малой высоте, что затрудняет их обнаружение. Они также предназначены для поражения укреплённых целей.

Кроме того, шведские вооружённые силы рассматривают возможность приобретения ракет с ещё большей дальностью. В документах, направленных правительству, говорилось о необходимости крылатых и баллистических ракет, способных поражать цели на расстоянии до 2000 км. От Стокгольма до Москвы — около 1200 км.

Автомагистрали, дроны и спутники

Новая концепция предусматривает комплексную перестройку подходов к ведению воздушной войны. Шведские ВВС планируют использовать автомобильные дороги в качестве импровизированных взлётно-посадочных полос, что позволит рассредоточить истребители и уменьшить их зависимость от стационарных авиабаз.

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Также предусматривается усиление противовоздушной обороны, развитие средств борьбы с беспилотниками и расширение разведывательных возможностей. Для этого планируется более активно использовать беспилотные системы и спутниковую разведку.

Швеция укрепила свою роль в НАТО

Пересмотр военной стратегии происходит после резкого изменения оценки ситуации с безопасностью в Европе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция отказалась от многолетней политики военного неприсоединения и в 2024 году стала членом НАТО.

Это изменило её роль в системе безопасности Северной Европы. Швеция теперь входит в оборонную структуру северного фланга Альянса наряду с Финляндией, Норвегией и странами Балтии.

Ранее шведская разведка предупреждала, что в течение нескольких лет Россия может обрести способность проводить ограниченные военные операции в регионе.

Географическое положение Швеции является одним из факторов, определяющих её стратегическое значение. Близость к Балтийскому морю позволяет быстро реагировать на потенциальные угрозы в регионе, тогда как возможность использовать Gripen с рассредоточенных позиций должна повысить выживаемость шведской авиации.

Напомним, недавно истребители ВВС Финляндии и Швеции перехватили эскадрилью российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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